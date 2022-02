Dritte Olympiamedaille für Freeskierin – Mathilde Gremaud ist überglückliche Olympiasiegerin im Slopestyle Silber 2018 in Pyeongchang, Bronze im Big Air in Peking und jetzt krönt die Freiburgerin ihre Karriere mit Olympiagold. Im ersten Wettkampfteil hatte es nicht danach ausgesehen. Monica Schneider

Sie fliegt perfekt durch die chinesischen Lüfte: Nach Bronze im Big Air wird Mathilde Gremaud Olympiasiegerin im Slopestyle. Foto: Diego Azubel (Keystone).

Nach dem totalen Triumph hatte es gleich zu Beginn des Wettkampfs nicht ausgesehen: Gleich beim ersten Rail im ersten Run stürzte Mathilde Gremaud – wurde dadurch wachgerüttelt und folgt jetzt als Olympiasiegerin auf ihre Landsfrau Sarah Hoefflin. Sie schaffte den Goldcoup 2018 in Pyeongchang. Der 22-Jährigen Gremaud gelang im zweiten Durchgang der spektakulärste Run aller Konkurrentinnen, und weil sie jeweils als Erste gestartet war, konnte sie sich zuletzt im Zielraum direkt mitverfolgen, wie sich sich langsam dem Olympiasieg näherte.

Mathilde Gremaud ist damit eine der effizientesten Olympionikinnen überhaupt: In drei Rennen gewann sie über zwei Spiele hinweg drei Medaillen: Silber im Slopestyle 2018, Bronze 2022 im Big Air und jetzt die Goldmedaille. Und das nach einem ganz schwierigen Saisonbeginn mit zwei Stürzen und einem Aufenthalt in einer Klinik in Denver, wo sie eine Gehirnerschütterung auskurieren musste.

«Wirklich leer» habe sie sich nach dem Gewinn der Bronzemedaille im Big Air vier Tage lang gefühlt, hatte Mathilde Gremaud am Tag der Qualifikation gesagt. Und dies dort auch nicht verbergen können. Als Zwölfte und Letzte schaffte sie den Finaleinzug - um dort dann zu glänzen: Der 22-Jährigen gelang einer der drei Runs vorzüglich, und nur einer zählt im Slopestyle.

Silber gewann Chinas Ikone Eileen Gu – die neben der Französin Tess Ledeux zu den grössten Gold-Favoritinnen gehört hatte. Ledeux wurde nur Siebte. Bronze gewann die Estin Kelly Sildaru.

Monica Schneider ist seit 1995 Redaktorin im Ressort Sport und begleitet Leichtathleten und viele andere auf dem Weg an Olympische Spiele. Sie ist zudem als Blattmacherin für das Ressort Sport tätig. Mehr Infos

