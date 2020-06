Ex-Stadtrat von Winterthur – Matthias Gfeller ist seine Altlasten los Drei Jahre nach seinem Rücktritt aus dem Stadtrat ist Matthias Gfeller wieder als Raumplaner tätig und hat ein Buch geschrieben – wir haben ihn zu Hause besucht. Marc Leutenegger

Mit über 60 nochmals selbstständig gemacht: Seit dem Rückzug aus dem Stadtrat 2017 hat Matthias Gfeller wieder ein Raumplanungsbüro in Effretikon. Bild: Enzo Lopardo

Muss es fürs Foto wirklich der Garten sein? Matthias Gfeller sperrt sich erst etwas, wie es so seine Art ist, freundlich, aber beharrlich. Er hat sein eigenes Bild im Kopf, wie er sich den Leserinnen und Lesern des «Landboten» zeigen will. Am liebsten auf dem Liegevelo, draussen vor der Tür.