Analyse zum Bundesrat - Maurer zündeln zu lassen, ist gefährlich

Analyse zum Kollegialitätsprinzip – Maurer zündeln zu lassen, ist gefährlich In einer Rede sabotierte Bundesrat Ueli Maurer die Arbeit seiner eigenen Regierung. Doch der Gesamtbundesrat schaut weg – und gefährdet damit die eigene Glaubwürdigkeit. Jacqueline Büchi

Seine Volksnähe gilt als Markenzeichen Ueli Maurers. Doch diesmal ist er zu weit gegangen. Foto: Tamedia

Man verzeiht «Ueli» vieles in diesem Land. Wie er «kä Luscht» hat, dem TV-Reporter Auskunft zu geben: legendär. Dass er als «zäher» Typ die zweite Covid-Impfung zunächst ausschlägt: typisch Maurer! Den Auftritt im Freiheitstrychler-Pulli: gschäch nüt Schlimmers.

Das Hemdsärmlige, das Patzige: Es ist ein Markenzeichen des SVP-Bundesrats. Er spricht, wie ihm der Schnabel gewachsen ist, und dies macht ihn in Teilen der Bevölkerung äusserst populär.

Doch nun ist Ueli Maurer zu weit gegangen.

Am Montag musste der Gesamtbundesrat zu einer Rede Stellung nehmen, die Maurer vor gut zwei Wochen an einem SVP-Event im Zürcher Oberland gehalten hatte. Der Finanzminister stellte die Regierung darin als machthungriges Gremium dar, das in der Krise krachend versagt.