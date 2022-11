«Apropos» – der tägliche Podcast – Max Frisch und Ingeborg Bachmann: Dürfen wir das lesen? Während ihrer Beziehung schrieben sich die beiden Hunderte von Briefen, die wir jetzt alle mitlesen können. Das wirft auch eine moralische Frage auf. Vivienne Kuster (Produktion) Martin Ebel (Gast) Philipp Loser (Host)

«Wir machen das nicht gut», zog Max Frisch in einem seiner Briefe an Ingeborg Bachmann Bilanz. Über fünf Jahre waren sie ein Paar und versuchten einen gemeinsamen Weg zu finden. Am Ende sind sie gescheitert.

«Es ist mir das Herz gebrochen», schrieb Bachmann in einem ihrer Briefe, die jetzt in einem neuen Buch publiziert wurden. Ein Briefwechsel, der emotional und aufwühlend ist, aber auch liebevoll und literarisch daherkommt. Er gibt einen intimen Einblick in die Beziehung von Frisch und Bachmann.

Doch wieso sollen wir das überhaupt lesen (dürfen)? In einer neuen Folge von «Apropos», dem täglichen Podcast von Tamedia, erklärt Literaturredaktor Martin Ebel, welche Bedeutung dieser publizierte Briefwechsel hat. Host ist Philipp Loser.

Vivienne Kuster ist Produzentin des täglichen Podcasts «Apropos». Martin Ebel, Literaturredaktor.

