Was wir lesen – Maya Angelou: «Ich weiss, warum der gefangene Vogel singt» Diese Autobiografie taugt zum grossen literarischen Stoff und klingt auch sechzig Jahre später kein bisschen verstaubt. Paula Scheidt (Das Magazin)

Foto: DM

Es gibt Bücher, da freut man sich den ganzen Tag aufs Bett, um endlich weiterlesen zu können. Am liebsten würde man gar nicht mehr aufhören, bis man in diesen wirren Zustand gerät, wo einem die Menschen im Buch näher sind als die neben einem am Tisch. Dieses Buch von Maya Angelou ist so eins. Immer wieder klappte ich es zu, um bang zu überprüfen, wie viel mir noch bleibt. Wann ich mich verabschieden muss.