Vor 16 Jahren verschwunden – Medien: Polizei will in Portugal wieder nach Maddie suchen Der Fall Madeleine McCann wird offenbar neu aufgerollt. Die portugiesischen Beamten sollen eine weitere Suchaktion nach dem im Mai 2007 verschwundenen Mädchen starten.

Das Hoffen auf weitere Spuren: Die portugiesische Polizei stellt ein Basislager in der Kleinstadt Silves in der Algarve auf. Foto: Luis Forra (Keystone/22. Mai 2023)

Gut 16 Jahre nach dem Verschwinden der damals dreijährigen Madeleine McCann im Süden Portugals will die Polizei Medienberichten zufolge eine neue Suchaktion starten. Die Suche werde am Dienstag am Arade-Stausee beginnen und den Plänen zufolge zwei bis drei Tage dauern, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Lusa am Montag unter Berufung auf die portugiesische Kriminalpolizei. Auch andere Medien berichteten unter Berufung auf die Polizei über die neue Suchaktion.

Dem Bericht von Lusa zufolge findet diese neue Suche auf Antrag der deutschen Polizei statt. Neben portugiesischen und deutschen Beamten sollen demnach auch britische Polizisten teilnehmen. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig, die im «Fall Maddie» gegen einen vorbestraften Deutschen wegen Mordverdachts ermittelt, wollte sich auf dpa-Anfrage zunächst nicht dazu äussern. Auch die «Polícia Judiciaria» antwortete in Portugal auf eine Anfrage vorerst nicht.

Der Arade-Stausee befindet sich circa 50 Kilometer nordöstlich des Algarve-Badeortes Praia da Luz. Dort war Maddie am 3. Mai 2007 kurz vor ihrem vierten Geburtstag aus einer Ferienanlage spurlos verschwunden. Die Ermittlerteam vermuten, dass sie entführt und ermordet wurde. Eine Leiche wurde jedoch nie gefunden. Die letzte bekannte grössere Suchaktion in diesem Fall fand vor knapp drei Jahren, im Sommer 2020, statt.

Ein Fall geht um die Welt: Die Eltern Kate and Gerry McCann zeigen das Bild ihrer verschwundenen Tochter. Maddie. Foto: Sang Tan (AP/Keystone/2. Mai 2012)

SDA/fal

