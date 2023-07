Irische Musiklegende – Sinéad O’Connor stirbt mit 56 Jahren Mit «Nothing Compares 2 U» erklomm sie den internationalen Musikolymp. Nun ist die irische Sängerin gestorben. UPDATE FOLGT

Die irische Sängerin Sinéad O'Connor im Juli 2015 in Montreux. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Die irische Sängerin Sinéad O’Connor ist im Alter von 56 Jahren gestorben. «Wir sind sehr traurig, dass wir den Tod unserer geliebten Sinéad bekannt geben müssen», zitierte der irische Sender RTE am Mittwoch eine Mitteilung ihrer Familie. Darin hiess es weiter, ihre Familie und Freunde seien «am Boden zerstört» und bäten «in dieser schweren Zeit um Privatsphäre». O’Connor war 1990 mit ihrer Version des Prince-Songs «Nothing Compares 2 U» weltberühmt geworden.

Danach machte O’Connor eher durch Skandale und verstörende Aktionen von sich reden. Den Anfang machte sie schon 1992, als sie bei einem Fernsehauftritt in den USA ein Bild des damaligen Papstes Johannes Paul II. zerriss.

O’Connor bei einem Auftritt 2014 im italienischen Fernsehen. Foto: Antonio Calanni (Keystone)

Nach eigenen Angaben protestierte sie gegen sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche, allerdings rief die Aktion in den Medien vor allem Empörung hervor. 1999 liess sie sich von einer Abspaltung der Kirche zur Priesterin weihen. 2017 benannte sie sich in Magda Davitt, ein Jahr später trat sie zum Islam über.

AFP/red

