Wehensturm wegen Cytotec – Medikament birgt Gefahren für gebärende Frauen und ihre Babys Es ist für die Einleitung einer Geburt nicht zugelassen, doch Schweizer Ärztinnen und Ärzte wenden es breit an. Trotz gefährlicher Vorfälle. Jetzt wird die Heilmittelbehörde aktiv. Catherine Boss

F ür viele Gynäkologen ist der in Cytotec enthaltene Wirkstoff das effektivste Mittel zur Geburtseinleitung : Schwangere Frau im Spital. Foto: Getty Images

Das Kind von Sabrina H. (Name geändert) wollte einfach nicht kommen, der Geburtstermin lag schon zehn Tage zurück. Nun werde es kritisch, meinte die Hebamme an einem Zürcher Spital. Um die Wehen auszulösen, erhielt die werdende Mutter darauf alle drei Stunden das Medikament Cytotec. Es passierte lange Zeit: nichts.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Doch dann, plötzlich, setzten sehr starke Wehen ein, wie aus dem Nichts, ohne Pause dazwischen. «Es fühlte sich an, als würde es mir den Unterleib zerreissen», sagt Sabrina H.

In der Fachsprache nennt man das einen Wehensturm. «Es war total heftig, während sieben Stunden waren die Krämpfe so stark und andauernd, ich konnte nicht einmal mehr denken, ich war am Schluss komplett weg.» Mutter und Kind kamen deswegen körperlich nicht zu Schaden, doch Sabrina H. beschreibt das Erlebnis als traumatisch.

«Ich konnte nicht einmal mehr denken, ich war am Schluss komplett weg.» Sabrina H. erlitt traumatische Geburt

Der in Cytotec enthaltene Wirkstoff Misoprostol wird in der Schweiz zur Einleitung von Geburten breit angewendet. Viele Gynäkologinnen und Gynäkologen setzten darauf, weil er effizient sei und laut Studien geringe Risiken berge, liest man in Fachbeiträgen. Doch gleichzeitig warnen andere Expertinnen und Experten sowie Heilmittelbehörden international immer intensiver vor Gefahren.

Wie bei Sabrina H. kann Misoprostol bei Gebärenden übermässig stark anhaltende Wehen auslösen. Das führt in seltenen Fällen zu einem Gebärmutterriss, der gefährlichsten Komplikation während einer Geburt. Dabei ist das Leben der Mutter und des Kindes akut gefährdet. Ein Wehensturm kann auch dazu führen, dass das Kind unter Sauerstoffmangel leidet. Es gebe Fälle, wo Neugeborene nach der Geburt nur einen schwachen Herzrhythmus zeigten, hält die deutsche Heilmittelbehörde fest.

Hersteller warnt eindringlich

Kürzlich wurde in Deutschland die Einfuhr von Cytotec gestoppt, wie zuvor schon in Frankreich. Selbst der Hersteller Pfizer Schweiz sagt auf Anfrage, man warne eindringlich vor der Anwendung bei Schwangeren und stillenden Müttern.

In Studien wird die Wirksamkeit gepriesen, der Hersteller jedoch warnt davor: Wie ist es möglich, dass die Fachwelt derart uneins ist?

Cytotec ist von den Heilmittelbehörden zur Behandlung von Geschwüren im Magen-Darm-Trakt zugelassen. Doch der darin enthaltene Stoff Misoprostol wirkt auch stimulierend auf die Gebärmutter. Deshalb setzen es Ärztinnen und Ärzte in der Schweiz und international seit Jahrzehnten zur Abtreibung von Schwangerschaften im ersten Trimester ein oder um bei Gebärenden Wehen auszulösen.

Selbst der Hersteller Pfizer warnt vor der Anwendung von Cytotec bei Schwangeren. Foto: PD

Dafür ist es aber nicht zugelassen. Die Mediziner verschreiben es als sogenannten Off-Label-Use, das heisst, sie wenden es auf eigene Verantwortung und ihm Rahmen ihrer Therapiefreiheit an.

In den letzten Jahren erhielten staatliche Stellen vieler Länder, darunter die USA, Frankreich und Deutschland, Hunderte Meldungen wegen schwerwiegender Vorfälle, bei denen ein Zusammenhang mit Cytotec in Betracht gezogen wird. Nach Medienberichten im letzten Jahr erfuhr die deutsche Heilmittelbehörde von 400 Fällen, darunter sechs verstorbene Babys.

In der Schweiz über 100 Fälle gemeldet

Eine Nachfrage bei der Schweizer Heilmittelbehörde Swissmedic ergibt, dass auch dort schwere Vorfälle wegen Cytotec gemeldet werden. Seit 1997 sind es insgesamt 114 Fälle, in den letzten zehn Jahren 74 Vorkommnisse. Die grosse Mehrheit betrifft schwangere Frauen, aber auch acht Babys, wobei Swissmedic keine Todesfälle bekannt sind. Die Meldungen bestätigten, dass es auch in der Schweiz einen Off-Label-Use von Cytotec gebe, sagt Swissmedic. Genaue Zahlen, wie oft es in der Geburtshilfe angewendet wird, hat die Behörde aber nicht.

In Deutschland haben sich 140 Betroffene in der Organisation «Cytotec-Stories» zusammengeschlossen. Rund 100 klagen gegen Spitäler und Ärzte. Es sind Eltern von hirngeschädigten Kindern und Mütter, die schwer unter der Geburt mit Cytotec gelitten haben.

«Beim Einsetzen der Wehen mit höllischen Schmerzen waren die Herztöne meiner Tochter plötzlich weg, wie sich später herausstellte, erlitt sie einen Herzstillstand», erzählt eine der klagenden Mütter. Sie habe plötzlich enorme Blutungen gehabt und die Ärzte hätten einen Notkaiserschnitt durchgeführt. Das Baby wurde dann reanimiert. Danach hatte die Tochter eine Herzfrequenz und war mit Maschinen und Medikamenten halbwegs stabil. «Allerdings war die Schädigung so massiv, dass sie nach vier Tagen in meinen Armen für immer eingeschlafen ist», so die Frau.

«Die Schädigung war so massiv, dass sie nach vier Tagen in meinen Armen für immer eingeschlafen ist.» Eine Mutter über ihre nach der Geburt verstorbene Tochter

Eine andere Mutter erzählt über ihren Sohn, bei dem ebenfalls der Verdacht einer Cytotec-Schädigung besteht, dass er in den ersten zwei Jahren weder Hören, Sehen noch Schlucken konnte. Mit sechs Jahren könne er nun «hören und teilweise sehen, leider aber nicht schlucken, laufen und auch nicht sprechen», sagt sie.

Die Deutsche Karola N. hat mit einer Kollegin die Gruppe «Cytotec Stories» ins Leben gerufen. Auch sie hat eine schlimme Geburt erlebt. Im Austausch mit den anderen Müttern hat sie erfahren, dass jede Frau anders auf das Medikament reagiert. «Bei den einen passiert acht Stunden gar nichts, und bei anderen explodieren die Wehen schon mit 25 Mikrogramm. Das Medikament ist sehr unberechenbar» sagt sie. Die Gerichtsverfahren in Deutschland und in anderen Ländern werden zeigen, ob in diesen Fällen ein Zusammenhang mit dem Medikament nachgewiesen werden kann.

Trotz der gemeldeten Vorfälle ist für viele Gynäkologinnen und Gynäkologen der in Cytotec enthaltene Wirkstoff Misoprostol noch immer das effektivste Mittel zur Geburtseinleitung, wie etwa die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe schreibt. Es führe zu weniger Kaiserschnitten als mit anderen Mitteln. Auch in der Schweiz betonen Gynäkologen, die Wirksamkeit und das minimale Risiko seien mit Studien hinlänglich belegt.

Professor stellt sich gegen Anwendung

Die Schweizer Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (SGGG) hat 2019 dazu einen Expertenbrief publiziert. Darin wird nicht grundsätzlich von Cytotec abgeraten, aber zur Vorsicht gemahnt. «Zur Vermeidung von gravierenden Komplikationen im Rahmen der Geburtshilfe mit Misoprostol» gehöre eine klare Indikation zur Geburtseinleitung, die Gabe einer tiefen Dosis, die stationäre Überwachung von Mutter und Kind und die Möglichkeit, in einer Notsituation schnell einen Kaiserschnitt zu machen. Zudem müssten die Gebärenden sehr gut über die Risiken, den Off-Label-Use und Alternativen aufgeklärt werden.

Die SGGG betont im Brief ausdrücklich, dass bei der Verwendung von Misoprostol Off-Label grundsätzlich «die Wirtschaftlichkeit zu berücksichtigen» sei, da die Kosten meist tiefer seien im Vergleich zu registrierten Präparaten. Mit anderen Worten: Für das nicht zugelassene Cytotec spricht auch, dass es billiger ist. Ein vergleichbares, zugelassenes Medikament kostet das Zehnfache.

Stellt sich gegen die Verwendung des Medikaments zur Geburtshilfe: Professor Daniel Surbek, Inselspital Bern Foto: Rolf Zimmermann

Professor Daniel Surbek, Co-Klinikdirektor und Chefarzt Geburtshilfe am Inselspital, hat am Expertenbrief mitgeschrieben. Doch heute geht er einen Schritt weiter. Er sagt: «Es gibt keinen zwingenden Grund, bei der Geburtseinleitung dieses Medikament zu gebrauchen.» Bei jeder Geburt könne es zu Komplikationen kommen, doch wegen der Meldungen sei man hellhörig geworden. «Wir setzen Cytotec deswegen nicht ein. Denn es gibt valable Alternativen.» Es sei an der Frauenklinik des Inselspitals ein Grundprinzip, dass es immer besser und sicherer sei, ein zugelassenes Medikament zu verwenden, sagt Surbek.

Für Karola N. von «Cytotec-Stories» ist besonders der günstige Preis ein Problem. «Die teureren Medikamente werden in Ländern, in denen Cytotec nicht verboten ist, keine Chance haben auf dem Markt.»

In Deutschland haben die Lieferanten nach den vielen gemeldeten Vorfällen von sich aus entschieden, es nicht mehr anzubieten. In der Schweiz sagt Pfizer auf Anfrage: «Wir evaluieren regelmässig unser Portfolio und haben derzeit nicht geplant, das Medikament in der Schweiz nicht mehr zu vertreiben.»

Swissmedic prüft Massnahmen

Auf die internationale Entwicklung und die gemeldeten Fälle in der Schweiz angesprochen, sagt Swissmedic, die Behörde habe wenig Einfluss auf einen Off-Label-Use. Die Verantwortung für die Therapieentscheide lägen in jedem Fall bei den behandelnden Ärztinnen und Ärzten. Trotzdem wird die Behörde jetzt offenbar aktiv: «Swissmedic prüft zurzeit Massnahmen und wird zu gegebener Zeit informieren», heisst es.

Ob die schlimme Geburt bei Sabrina H. in Zürich an Cytotec lag, weiss sie nicht. Ihr Fall zeigt, dass Frauen in der Situation einer bevorstehenden Geburt selbst mit einer allenfalls guten Aufklärung über ein Medikament überfordert sind. Man habe ihr zuvor gesagt, dass das Mittel für die Geburtseinleitung nicht zugelassen sei, dass sie es auf eigenes Risiko nehme. «Aber ich wollte es einfach hinter mich bringen», sagt sie heute.

Weiterführende Informationen für gebärende Frauen Infos einblenden Expertenbrief «Misoprostol zur Geburtseinleitung» der Schweizer Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe aus dem Jahr 2019.

Informationen und Beratung für betroffene Frauen bietet u.a. die deutsche Selbsthilfeorganisation «Cytotec-Stories», https://www.cytotec-stories.de

In der Schweiz stehen für eine medikamentöse Geburtseinleitung verschiedene Wirkstoffe (Oxytocin, Dinoproston, Misoprostol) zur Verfügung. Die Arzneimittelinformation der mit dieser Indikation zugelassenen Präparate finden sich unter dem Suchbegriff «Geburtseinleitung» auf www.swissmedicinfo.ch

Fehler gefunden?Jetzt melden.