1 / 3 Die Aprioris-Praxis Winterthur ist bei der Nature-First-Apotheke an der Marktgasse 19 einquartiert. Foto: Marc Dahinden

Wer an Fusspilz leidet oder von einer Zecke gebissen wurde, musste bisher einen Termin beim Hausarzt machen oder in die Notaufnahme gehen. Nun gibt es für solche Fälle eine neue Anlaufstelle: Aprioris. Das Zürcher Start-up bietet Walk-in-Kliniken im Stil der Permanence an – nur niederschwelliger und ohne physisch anwesende Ärztin. Stattdessen werden die Diagnosen und Behandlungen mehrheitlich von diplomierten Pflegefachpersonen übernommen. Am 11. September wird in Winterthur die erste Praxis ausserhalb der Stadt Zürich eröffnet. In der Kantonshauptstadt betreibt Aprioris bisher vier Standorte, den ältesten seit 2021.

Einquartiert ist die neue Walk-In-Klinik in den Räumlichkeiten der Nature-First-Apotheke an der Marktgasse 19. Evelyne Klauser, die leitende Apothekerin, erzählt, dass der Kontakt ursprünglich zufällig erfolgte: «Ein Mitarbeiter von Aprioris kam als Kunde in unseren Laden und war begeistert von der individuellen Beratung und dem kompetenten Service.» Den Deal beschreibt sie als «Win-win», auch für die Kundschaft. «Bei Aprioris erhalten sie Pflegedienstleistungen, bei uns dann die verschriebenen Medikamente.» So würden die Kundinnen gleich an einem Ort medizinisch rundumversorgt.

Die Ärzte bleiben im Hintergrund

Christian Köpe, der Gründer von Aprioris, sagt zum Konzept: «Das Wichtigste ist, dass wir unsere Grenzen kennen.» Wenn eine Patientin in die Praxis komme, müsse als Erstes abgeklärt werden, ob die Diagnose einen Arzt vor Ort erfordere. «Manche Patienten schicken wir direkt weiter», erklärt Köpe. Bei den verbleibenden Fällen sei es nur in etwa zehn Prozent notwendig, dass einer der Aprioris-Ärzte telefonisch einbezogen werde. Damit kommt das Start-up mit insgesamt drei Ärzten aus, die alle bisher vier Standorte betreuen. Zum Vergleich: Bei der Winterthurer Permanence sind täglich fünf bis sechs Ärztinnen vor Ort.

Indem man den Pflegenden mehr Kompetenzen übertrage, wirke man dem Ärztemangel entgegen, sagt Köpe. «Wenn ein Arzt jede Impfung macht und jeden Fusspilz behandelt, dann ist das, als ob eine Pilotin am Check-in des Flughafens sitzt.» Auch bei Aprioris sind die Ärzte zwar unentbehrlich, nur bleiben sie stärker im Hintergrund. Sie studieren die Krankenakten, sprechen sich mit den Pflegenden ab – und übernehmen letztlich die Hauptverantwortung. «Den Piloten braucht es», sagt Köpe. «Aber es braucht ihn im Cockpit.»

Impfungen, Blutentnahmen, Ohrspülungen

Für die Pflegenden sei es wertvoll, dass sie ihren Patientinnen jetzt die nötige Zeit widmen können, sagt Köpe. Ausserdem schätzen sie die geregelten Arbeitszeiten. Bisher arbeiten zwölf Pflegekräfte für das Start-up. Alle von ihnen haben schon mehr als acht Jahre Erfahrung im Beruf, und die meisten haben sich spontan von sich aus beworben. «Sehr oft haben sie die bestehenden Arbeitsverhältnisse nicht mehr ausgehalten», so Köpe. Er verweist auf eine Aussage von Yvonne Ribi, der Geschäftsführerin des Pflegefachverbands, gemäss welcher in der Schweiz pro Monat rund 300 Pflegende den Beruf verlassen.

Die neue Walk-in-Klinik befindet sich an der Marktgasse 19 in der Winterthurer Altstadt. Auf dem Bild: Nature-First-Apothekerin Evelyne Klauser und Aprioris-Gründer Christian Köpe. Foto: Marc Dahinden

Für Patientinnen schliesse Aprioris eine Lücke zwischen Apotheke und Notfall, sagt Köpe. So können in der Praxis Impfungen gemacht, Blut abgenommen und (durch einen Arzt) Medikamente verschrieben werden. «Die beliebteste Behandlung war aber bisher die Ohrenspülung.» Mit Wartezeiten sei noch nicht zu rechnen. Pro Standort führe man meist erst zehn bis zwölf Konsultationen pro Tag durch. «Wir arbeiten mit einem sehr kleinen Werbebudget.» Eine vollständige Behandlung samt Laboranalyse und Einbezug des Arztes koste nie mehr als 90 Franken. Für eine einfache Beratung werde gar nichts oder (wenn schon Tests durchgeführt wurden) nur ein kleiner Betrag von etwa 20 bis 40 Franken veranschlagt. In der Anfangsphase wurden die Leistungen alle aus der eigenen Tasche bezahlt, so Köpe. Inzwischen würden viele Leistungen aber auch von der Grundversicherung übernommen.

Die grosse Herausforderung

Wie sehr braucht es Aprioris in Winterthur denn wirklich? Von einer Überlastung der städtischen Permanence will Martin Spillmann, der leitende Arzt und Co-Geschäftsführer, nicht reden. Aber: «Wir sind tatsächlich gut ausgelastet.» Etwa 110 Patientinnen kämen derzeit täglich in die Notfallpraxis. «Viele kommen mit Leiden, die auch in einer Apotheke behandelt werden könnten.» Eine Stunde lang müsse man durchschnittlich warten, zur Feierabendzeit können es auch zwei werden. Seit Jahren sei ein leichter, aber stetiger Anstieg an Patientinnen bemerkbar, so Spillmann. Dieser sei wohl dem Bevölkerungswachstum, einer gestiegenen Anspruchshaltung der Patienten und der hohen Auslastung der Hausärzte geschuldet.

Vom Konzept her findet Spillmann Aprioris sinnvoll. Auch in der Permanence sei man dabei, die Pflegenden stärker in die Behandlungen einzubinden. Dadurch liessen sich Wartezeiten ohne Qualitätsverlust vermindern. Die grosse Herausforderung für das Start-up werde aber sein, zu selektieren, wen man selbst behandeln könne und wen man zwingend weiterverweisen müsse. Wie das gelinge, werde sich zeigen.

