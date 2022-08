Kolumne «Lomo» – Medizin wie im Film Den Kolumnisten schmerzt der Zeh. Eine gute Gelegenheit über die Selbstheilungskräfte der Hollywood-Heldinnen und -Helden zu sinnieren. Johannes Binotto

Auch John McClane (Bruce Willis) war in den «Die Hard»-Filmen selten im Krankenhaus, obwohl ihn die Schurken und Bösewichte hart malträtiert haben. Foto: VQH

Eben lag der Gangster noch mit blutig verschrammten Beinen und ausgekugelter Schulter zwischen Trümmern, da braucht er nur zurück ins Luxushotel wanken, sich von seiner Geliebten einmal bei Kerzenlicht mit einem Badelappen über den muskulösen Körper wischen zu lassen, und schon ist er wieder topfit.

Ob das wohl am Lappen liegt? Überhaupt wüsste ich gerne, in welcher Apotheke Filmfiguren ihre Medikamente beziehen. Kaum hat der Held im Kino die Tablette eingeworfen, schon setzt in der nächsten Sekunde die Wirkung ein. Was ja zugegebenermassen auch durchaus notwendig ist. Schliesslich geht so ein Film ja auch nur etwa zwei Stunden, und wenn man da immer warten müsste, bis die Schmerzmittel wirken, wäre der Film jeweils schon fast wieder durch.

Muss also irgendein Turbopräparat sein, das man in Hollywood kriegt. Und zugleich ganz ungefährlich. Denn während in der Packungsbeilage meines Hustensafts jede Menge Nebenwirkungen aufgelistet sind, haben die Chemikalien, die sich James Bond so im Laufe eines Arbeitstages reinpfeift, offenbar gar keine anderen Effekte als die gewünschten.

Oder haben Sie schon mal mitbekommen, dass 007 Blähungen oder einen Hautausschlag gekriegt hätte, weil er einen der Wirkstoffe nicht gut vertrug? Mein Problem ist nun aber, dass ich mich in Kinofilmen halt doch weit besser auskenne als in Pharmakologie, und auch wenn ich im Kopf zwar weiss, dass die Medizin auf der Leinwand nicht so wirkt wie die in meinem Badezimmerschränkchen, hat mein Bauchgefühl doch jeweils ganz andere Erwartungen.

Grad aktuell zum Beispiel hab ich einen entzündeten Nagel am kleinen Zeh. Vorkommen tut mir das Ganze aber, als sei der Fuss mit einer Laserpistole durchlöchert oder zumindest von einer Riesenschlange gebissen worden. Und entsprechend erwarte ich von der Salbe, die ich mir heut Morgen draufgeschmiert habe, dass sie nicht einfach so lahm vor sich hin wirkt, sondern mindestens dampft und brodelt, so wie die Tinktur aus «Fluch der Karibik», und nach einer Minute ist der Fuss dann wieder wie neu.

Aber eben: Winterthur ist nicht in der Karibik, ich bin nicht Jack Sparrow, und die Drogistin, die mir die Salbe verkauft hat, bezog im Gegensatz zu mir ihr medizinisches Wissen nicht aus Drehbüchern. Mal schauen, obs trotzdem wirkt.

Fehler gefunden?Jetzt melden.