Kunst auf der Mörsburg – Meer und Früchte in der Schlosshalde Die Künstlerin Maria Apruzzese Pittini bringt Italianità in das Restaurant Schlosshalde auf der Mörsburg. Adrian Mebold

Maria Apruzzese Pittini will mit ihren Bildern Augenblicke bannen. Foto: Adrian Mebold

Kunst in einem Restaurantbetrieb mit erweiterten kulturellen Ambitionen wie Lesungen, Konzerten und Cabaret ist immer so eine Sache. Was ist nun besser, die Kunst oder die Küche? – Im Falle der Schlosshalde auf der Mörsburg mit Wirt Mathias Wehrli und der Winterthurer Künstlerin Maria Apruzzese Pittini ist der Fall klar, wenn auch derzeit nur Take-away-Betrieb herrscht.

Als Antwort auf die Mäkelei des Kritikers an den Früchtestillleben in der gemütlichen Gaststube verteidigt Wehrli die kleineren Formate: «Bilder kann man immer verschieden anschauen», meint er galant. Daher die Empfehlung des Kritikers: Die im altmeisterlich realistischen Stil gemalten Stillleben mit Zitronen, Tomaten und Melonen aus Distanz betrachten. Dann kann man ihre altehrwürdige Italianità durchaus geniessen. «Bei der Kundschaft kommen die Bilder gut an», doppelt Wehrli nach.