Shopping in Winterthur – Mega-Tipi schlägt mitten im Zentrum auf Die Archhöfe starten mit einer PR-Offensive in die Sommersaison. Freizeit, Unterhaltung, Fitness: Branchenexperten sind sich einig, dass sich Shoppingcenter neu erfinden müssen. Sie steuern auf eine heftige Krise zu. Till Hirsekorn

Neu im Sommergarten des Archplatzes: Ein riesiges Tipi und Event-Zelt. Bild: Enzo Lopardo. Enzo Lopardo

Auf dem Archplatz trohnt seit ein paar Tagen das «schweizweit grösste Tipi». So zumindest preist es die Event-Firma an, die den Platz vor dem Shoppingcenter erneut zum Sommergarten umgebaut hat, mit Grill und Feierabenddrinks.

Dass die Archhöfe seit ein paar Jahren versuchen, via Events und Unterhaltung mehr Publikum anzulocken, passt ins Bild. Es entspricht einem Branchentrend, der sich in den nächsten Jahren wohl noch akzentuieren wird, nicht nur draussen, sondern auch drinnen. «Statt Läden nehmen in Zukunft vermehrt Service- und Dienstleister aus den Branchen Freizeit, Unterhaltung, Medizin, Gesundheit, Wellness, Fitness und Ernährung Einzug», schreibt der Branchenverband Swiss Council (SCC) in seiner neusten Marktanalyse.

Der Wandel bei den Shoppingcenter dürfte radikal sein. Eine Umfrage bei rund 180 Handels- und Immobilien-Experten hat laut SCC ergeben, dass mehr als jeder zweite mit «massiven Umsatzrückgängen und Ladenschliessungen» in den nächsten Jahren rechnet. Zwar würden vor allem mittelgrosse Center in den Agglomerationen betroffen sein, ist man sich einig, aber durchaus auch die Malls an zentralen Lagen. «Wie es aussieht, wird das Shoppingcenter der Zukunft wohl kein reines Shopping-Center mehr sein», heisst es im SCC-Report.

Neben dem Riesen-Tipi versuchen die Archhöfe auch mit weiteren Superlativen herauszustechen.

Dem «kleinsten Motel». Wer will, kann sich nach seinem Feierabenddrink direkt ins Bett plumpsen lassen, in einem umgebauten Lieferwagen, mitten im Sommergarten. Und nächsten Samstag fährt dann der schnellste Töfffahrer der Schweiz, Tom Lüthi, in den Archhöfen für eine Autogrammstunde vor.