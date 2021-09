Neue Abstellgleise für S-Bahn – Megabauprojekt der SBB ist zurück auf Feld 1 – wie es dazu kam Kanton und SBB rudern bei der Standortsuche für neue S-Bahn-Abstellanlagen zurück. Auch wegen der Hartnäckigkeit einer Gruppe von Anwohnerinnen und Anwohnern in Bubikon. Martin Huber

Hier wollten die SBB gross einfahren: Mitglieder der IG Pro Brach Fuchsbühl Bubikon im vergangenen März auf dem Landstück, auf dem die SBB eine Abstellanlage planten. Foto: Samuel Schalch

Nicole Fritschi kann die Nachricht am Dienstagmittag kaum fassen: «Krass, einfach unglaublich!» Die Sprecherin der Interessengemeinschaft Pro Brach Fuchsbühl Bubikon hat soeben erfahren, dass sich der Widerstand ihrer Anwohnergruppe gegen die geplante riesige SBB-Abstellanlage auf Landwirtschaftsland in Bubikon gelohnt hat. Zusammen mit Mitstreiterinnen und Mitstreitern aus anderen Gemeinden hat es die IG geschafft, einen schier übermächtig scheinenden Gegner in die Knie zu zwingen: den «Goliath» SBB.

«Ich bin sehr froh, dass der Regierungsrat uns Bürgerinnen und Bürger gehört hat und ernst nimmt», sagt Fritschi. Das zeige, dass es sich «lohnt, sich zu wehren». Das Interesse am Erhalt von Natur und fruchtbarem Boden müsse stärker gewichtet werden. Und sie erinnert sich an den Ratschlag eines erfahrenen Politikers vom vergangenen Dezember: «Ihr müsst einfach saueklig tun, hat er uns gesagt.»