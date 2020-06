Kehrichtorganisation Wyland – Mehr Abfall im Lockdown Mehr Kehricht, mehr Glas und Dosen wurden im Lockdown entsorgt. Die Geschäftsführerin der Kehrichtorganisation Wyland spekuliert über die Gründe. Eva Wanner

Die Abfallmenge stieg im laufenden Jahr im Weinland um einige Tonnen. Archivfoto: Patrick Gutenberg

Zeig mir deinen Abfall, und ich sag dir, wer du bist. Oder in diesem Falle wohl eher: in welchem Jahr du bist. So lässt sich eine Mitteilung der Kehrichtorganisation Wyland (Kewy) interpretieren. Die Kewy kümmert sich um den Abfall von 20 Gemeinden (alle im Bezirk Andelfingen ausser Feuerthalen und Flurlingen).