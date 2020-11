10% Rabatt – Mehr als 10% Rabatt auf Schweizer Schmuck Lili Porte Bonheur Profitieren Sie von unseren Angeboten. Gültig bis 31. Januar 2021 Elizabeth Avanidis

ZVG

Lili porte Bonheur ist eine Schweizer Marke mit Sitz in Genf. Jede der Kreationen ist einzigartig und handgefertigt. Sie richten sich sowohl an Frauen als auch an Männer. Der feine und elegante Schmuck mit mehreren Einflüssen besteht hauptsächlich aus Halbedelsteinen, die sorgfältig ausgewählt und mit anderen edlen Materialien wie 925er Silber und Vergoldung kombiniert werden.

Ideal auch als Geschenk!

Ihr BONUS-KARTEN Angebot

Mehr als 10% Rabatt