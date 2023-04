Klimaproteste in Berlin – Mehr als 30 Blockaden von Aktivisten der Letzten Generation Die Klimaschutz-Gruppe versucht mit zahlreichen Aktionen den Verkehr in der Haupstadt «zum Stillstand» bringen. Die Polizei berichtet von über 30 Aktionen im Stadtgebiet. UPDATE FOLGT

Aufgebrachte Autofahrer zerren die Aktivisten der Gruppierung «Letzte Generation» von einer Strasse. Foto: Hannes P. Albert (DPA/Keystone)

Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation haben am Montagmorgen in Berlin mit Blockaden an mehr als 30 Stellen den Verkehr behindert. Eine Sprecherin der Berliner Polizei sagte, bislang gebe es Protestaktionen an 33 Orten, unter anderem auf der Stadtautobahn 100, wo sich Aktivisten auf der Strasse festklebten.

Die Blockaden begannen gegen 07.30 Uhr, mitten im Berufsverkehr. Betroffen waren am Vormittag zunächst vor allem die Bezirke Spandau und Charlottenburg-Wilmersdorf. Die Polizei war mir rund 500 Beamten im Einsatz, um Blockaden aufzulösen oder zu verhindern. Die Polizeisprecherin sprach von einer «dynamischen Lage».

Die Letzte Generation veröffentliche auf Twitter ein Video von einer Protestaktion. Auf der Aufnahme ist ein Mann zu sehen, der einen Klimaaktivisten von der Strasse zerrt.

Die Klimaschutzgruppe hatte angekündigt, aus Protest gegen die Klimapolitik der Bundesregierung verstärkt mit Blockaden den Verkehr in Berlin lahmzulegen. Bereits in den vergangenen Wochen und auch am Wochenende gab es Aktionen. Aktivisten besprühten die Schaufenster mehrerer Läden auf dem Berliner Kurfürstendamm mit Farbe, andere klebten sich nach Angaben der Gruppe an der Rennstrecke eines Formula-E-Rennens fest.

AFP/nag

Fehler gefunden?Jetzt melden.