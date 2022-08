Unfall im bayrischen Günzburg – Mehr als 30 Verletzte nach Achterbahn-Crash im Legoland Ein Zug einer Achterbahn fuhr im Vergnügungspark aus zunächst ungeklärter Ursache auf einen stehenden auf. Im Einsatz war eine Vielzahl von Rettungskräften und drei Helikopter.

Neben dem Logo am Eingang zum Legoland ist eine Achterbahn zu sehen. Bei dem Unfall auf einer Achterbahn im Legoland im schwäbischen Günzburg sind mindestens 34 Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Foto: Stefan Puchner (Keystone/DPA)

Im Legoland im bayerischen Günzburg sind bei einem Achterbahnunfall am Donnerstag mehr als 30 Menschen verletzt worden. Es gebe 32 Leicht- und zwei Schwerverletzte, teilte die Polizei in Kempten mit. Demnach fuhr am Nachmittag an der Ein- und Ausstiegsstelle aus zunächst ungeklärter Ursache ein Zug auf einen dort stehenden auf.

Einer Sprecherin des Legolandes zufolge passierte der Unfall im Bahnhofsbereich der Achterbahn «Feuerdrache».

Die Achterbahn «Feuerdrache» fährt bis zu 29 km/h schnell und hat jeweils 20 Plätze. Foto: PD

Da sich die Sicherungsbügel der Bahnen mit jeweils bis zu 20 Plätzen nach dem Unfall nicht öffnen liessen, dauerte die Bergung der Passagiere, darunter auch Kinder, einige Zeit. Im Einsatz war eine Vielzahl von Polizei-, Feuerwehr- und Rettungskräften. Auch drei Helikopter wurden angefordert.

Rettungshubschrauber sind auf einem Feld in der Nähe des Legolands zu sehen. Foto: Stefan Puchner (Keystone/DPA)

Die beiden Schwerverletzten kamen laut Polizei ins Krankenhaus, nähere Angaben zu den Leichtverletzten lagen zunächst nicht vor. Die Ermittlungen zur Unfallursache übernahmen die Kriminalpolizei in Neu-Ulm und die Staatsanwaltschaft Memmingen. Auch ein Sachverständiger sollte beauftragt werden.

AFP/step

Fehler gefunden?Jetzt melden.