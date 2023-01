Siedlung Hofwis in Elsau – Mehr als die Hälfte der Wohnungen und Reihenhäuser ist reserviert Der Bau der Siedlung Hofwis liegt im Zeitplan. In einigen Monaten sind die Praxis- und Gewerberäume fertig erstellt. Von 41 Wohneinheiten sind noch 14 frei. Nicole Döbeli

Vier neue Gebäude und ein umgebautes Bauernhaus werden die neue Siedlung Hofwis ausmachen. Visualiserung: BDE Architekten

Die Bauarbeiten für die Siedlung Hofwis in Elsau kommen plangemäss voran. «Wir hatten fast immer gutes Wetter, und es gab keine Verzögerungen», sagt Jürg Bischofberger, Vizepräsident der Stiftung Pro Elsau. In der kalten Jahreszeit werde nun der Innenausbau der ersten zwei Gebäude umgesetzt. Mitte 2023 sollen das Gesundheitszentrum und das ehemalige Bauernhaus, in welchem die neue Gemeindebibliothek, ein Gemeinschaftsraum und ein Bistro unterkommen sollen, fertiggestellt sein.