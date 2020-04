Wasserschaden in Winterberg – Mehr als doppelt so teuer wie gedacht Statt 23’000 Franken hat ein Wasserschaden im Materialraum der Turnhalle Bachwis in Winterberg fast 60’000 Franken gekostet. Bei der Sanierung kamen weitere Mängel zum Vorschein. Nadja Ehrbar

Im Materialraum der Turnhalle Bachwis in Winterberg haben Feuchtigkeit und Wasser grossen Schaden angerichtet. Auch der Windfang (rechts) musste schon saniert werden. Foto: Madeleine Schoder

Die Schulanlage Bachwis in Winterberg ist schon etwas in die Jahre gekommen. Sie wurde 1966 erbaut und 1998 erweitert. In jenem Jahr wurde auch die Aussenhülle der Turnhalle nachgedämmt sowie die WC- und Duschanlagen erneuert.