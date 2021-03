Kriminalstatistik 2020 – Mehr als doppelt so viele Vergewaltigungen in Winterthur Im Jahr 2020 wurden in Winterthur insgesamt mehr Verbrechen verzeichnet. Insbesondere Vergewaltigungen und schwere Körperverletzungen nahmen markant zu. Jonas Keller

Die Stadtpolizei hatte letztes Jahr mehr zu tun: Die Zahl der Verbrechen stieg um gut ein Prozent. Foto: Heinz Diener (Archiv)

Die gute Nachricht vorab: Auch 2020 gab es, wie schon in den beiden Jahren vorher, in Winterthur kein vollendetes Tötungsdelikt (2021 ist das bereits nicht mehr der Fall). Insgesamt aber stieg die Zahl der Straftaten leicht an und hat sich in einigen Bereichen mehr als verdoppelt. Die wichtigsten Entwicklungen bei der Kriminalität in Winterthur:

Mehr Vergewaltigungen und Kindesmissbrauch

23 Vergewaltigungen in der Stadt Winterthur vermeldet die Kantonspolizei Zürich in ihrem Jahresbericht 2020. Gegenüber dem Jahr 2019 mit 10 Fällen bedeutet das mehr als eine Verdoppelung und markiert den Höchststand der letzten zehn Jahre. Winterthur liegt damit auch deutlich über dem Landesschnitt, wo die Zahl der gemeldeten Vergewaltigungen um 5 Prozent zugenommen hat. Auch die Fälle von sexuellen Handlungen mit Kindern haben in Winterthur um gut 50 Prozent zugenommen, von 21 auf 32. Abgenommen hat hingegen die Anzahl sexueller Nötigungen: Hier wurden ein Viertel weniger gemeldet als im Vorjahr. Eine Erklärung für die starken Veränderungen zum Vorjahr liegt aktuell nicht vor.