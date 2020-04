E-Sports in Winterthur – Mehr als Knöpfchen-Drücken Gamen ist kein Sport? Ein Vorurteil, findet Eloise Leu. Die Kauffrau organisiert von Winterthur aus ihre E-Sports-Marke Windigo. Ein Gespräch über Sexismus, Preisgelder und das Leben als Gamer-Paar. Michael Graf

Dieser Sport geht auch in Zeiten von Corona: Eloise Leu (28) betreut verschiedene Teams beim Shooter-Game Rainbow Six – und spielt auch selbst gerne. Foto: Johanna Bossart

Das Coronavirus grassiert, und der Sport pausiert. Aller Sport? Nein! Die Ligen der E-Sportler laufen unverdrossen weiter. E-Sport, also professionelles Computerspielen, wird hierzulande noch oft belächelt. International machen die Sponsoren aber Ernst. Am «International»-Turnier des Spiels «Dota 2» in Shanghai betrug die Preissumme letztes Jahr 34 Millionen US-Dollar – die siegreichen Bildschirmsportler kassierten mehr Geld, als wenn sie Wimbledon gewonnen hätten.