Gastrokolumne «Angerichtet» – Mehr als nur Momos Wer rund um den Bahnhof Winterthur schmackhaftes vegetarisches Essen sucht, kommt bei Wintimomo auf seine Kosten. Jonas Gabrieli

Beim Momo-Mix-Teller gibt es sechs verschiedene Variationen der Teigtaschen zu geniessen. Dazu gibts einen Salat sowie Chili und Chutney. Foto: Jonas Gabrieli

Wer in Winterthur Momos essen will, hat die Qual der Wahl. Seit einigen Monaten hat sich die Auswahl noch einmal vergrössert: Die gedämpften Teigtaschen gibt es nun auch an der Schützenstrasse, bei Wintimomo. Das Gesicht dahinter ist jedoch nicht unbekannt: Phuntsok Palden ist gelernter Koch und arbeitete früher im Café des Gewerbemuseums. Er ist ein aufmerksamer Gastgeber und immer für einen kleinen Schwatz zu haben.

Klein, aber fein: Wintimomo an der Schützenstrasse. Foto: Delia Bachmann

Der Imbiss ist mehr Take-away als Restaurant, an diesem Freitagmittag nehmen die meisten ihr Essen deshalb mit, die fünf kleinen Tische vor den orange Wänden bleiben mehrheitlich leer. So bleibt Platz für unser Dreiergrüppchen.

Wintimomo bietet über Mittag jeweils zwei Currys an, ein indisches und ein thailändisches. Fleisch sucht man vergebens, alles ist vegetarisch oder vegan. Wo möglich setzt das Team auf Zutaten aus biologischem Anbau. «Happy planet, no bullshit», steht auf der Tafel hinter der Auslage.

Das üppig reiche Mittagsmenü. Foto: Jonas Gabrieli

Wir wollen möglichst alles probieren. Wir bestellen deshalb die beiden Currys, eines mit Tofu, eines mit Kürbis (16 Franken), ein Momo-Mix-Menü mit Salat, Chutney und Chili (18 Fr.) sowie einen «Vo-allem-Teller» (16 Fr.) mit über einem Dutzend verschiedener Speisen.

Für jene, die sich nicht entscheiden können: Der «Vo-allem-Teller». Foto: Jonas Gabrieli

Sechs verschiedene Momos grüssen kurz danach vom Momo-Mix-Teller. Sie sind unter anderem mit Paneer, Spinat, Lupinen, Süsskartoffeln, Feta und Tofu gefüllt und schmecken alle hervorragend vielfältig. Ebenso das Chili und Chutney. Der Salat auf dem Teller ist frisch und knackig sowie mit Sprossen und Sonnenblumenkernen garniert.

Beim Mittagsmenü finden wir den einzigen Kritikpunkt. Das Tofu im Curry erscheint uns etwas gar fade und weich. Angebraten hätte es uns wohl besser geschmeckt. Das Kürbiscurry mit Kartoffeln überzeugt hingegen vollends. Für die Kollegin ist die Portion jedoch etwas gar gross geraten.

Der erfrischende Zitronengras-Eistee (4 Fr.) rundet das Essen ab, und als Abschluss gönnen wir uns noch einen Chai-Tee (5 Fr.), der uns ebenfalls nicht enttäuscht.

Unser Fazit fällt einstimmig und klar aus: Wer sich über Mittag oder nach Feierabend rasch fleischlos und schmackhaft ernähren will, ist bei Wintimomo definitiv an der richtigen Adresse.

Jonas Gabrieli ist Redaktor beim Ressort Region Winterthur und schreibt über Gemeindepolitik und Gesellschaftsthemen. Er hat Kommunikation studiert und arbeitet seit 2014 im Journalismus. @jonasgabrieli

