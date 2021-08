Ausflug aufs Jungfraujoch - Mehr Berg geht nicht

Alpengarten und Adrenalin Infos einblenden

Wandernde auf der Schynige Platte. Foto: Jungfraubahnen

Nostalgisch auf die Schynige Platte: Auf diesen Aussichtsberg auf knapp 2000 Metern über Meer fährt man in einer nostalgischen Zahnradbahn, die 1893 gebaut und 1914 elektrifiziert wurde. Die Oldtimer-Lokomotiven stammen aus jener Zeit. Während der Bahnfahrt präsentiert sich die Natur in ihrer ganzen Pracht. Wer zur richtigen Zeit, das heisst zwischen 11 und 14 Uhr, ankommt, wird von urchigen Alphornklängen empfangen.



Die Aussicht ist grandios. auf der einen Seite die Region Interlaken mit dem Brienzer- und dem Thunersee, auf der anderen das Lütschental, bekränzt vom gigantischen Dreigestirn von Eiger, Mönch und Jungfrau.

Auf einem Rundweg durch den botanischen Alpengarten kann man Edelweiss, Enzian, Alpenrosen und andere Gebirgspflanzen bestaunen. Etwa zwei Drittel der gesamten Alpenflora sind hier vertreten.

Abenteuer auf Grindelwald First: Diesen Hotspot erreicht man mit einer Gondelbahn ab Grindelwald. Wer Action und Adrenalinschübe sucht, ist hier richtig. Der First Cliff Walk by Tissot scheint über dem Nichts zu schweben. Die Sicht ins Tal und auf die gegenüberliegenden Gebirgsriesen ist phänomenal. Hinunter kommt man auf spektakuläre Weise. In den stabilen Gurten des First-Fliegers können bis zu vier Personen an einem Stahlseil mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 84 Stundenkilometern 800 Meter nach unten rasen, zum sogenannten Schreckfeld. Alternativ fliegt man bäuchlings unter einem Riesenvogel namens First Glider zu Tal.

Die Naturstrasse vom Schreckfeld hinunter nach Bort fährt man mit dem First Mountain Cart, einer Kreuzung aus Gokart und Schlitten. Der Cart liegt tief; die Räder stehen weit auseinander, und dank der hydraulischen Bremsen behält man das Tempo unter Kontrolle.

