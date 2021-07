Interview mit einer Pflegeforscherin - «Mehr Fachkräfte könnten die Kosten senken»

Zur Person Infos einblenden

Franziska Zúñiga ist gelernte Pflegefachperson und Expertin für die stationäre Langzeitpflege. Am Institut für Pflegewissenschaft an der Universität Basel leitet sie eine Forschungsgruppe für die Versorgungsforschung. Im November 2015 schloss sie ihre Dissertation im Rahmen der sogenannten SHURP-Studie ab. Diese untersucht mittels Umfragen, wie es um die Personalsituation und die Pflegequalität in Pflegeinstitutionen in der Deutschschweiz und der Romandie steht. Zúñiga leitete die zweite SHURP-Studie von 2018. An dieser nahmen Tausende Personen, darunter 4442 Pflege- und Betreuungskräfte aus 118 Pflegeinstitutionen, teil.