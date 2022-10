Engpässe am Kantonsspital Winterthur – Mehr Fälle denn je, KSW-Kindernotfall am Limit Nach einem starken Anstieg der Fallzahlen im letzten Jahr hat sich die Lage in der KSW-Notfallstation für Kinder nochmals verschärft. Teils mussten Fälle bis nach Chur verlegt werden. Till Hirsekorn

Das Notfallzentrum im KSW – Untersuch eines Kleinkinds. Foto: Tamedia AG

Die Kinderärztinnen und Jugendmediziner sind alarmiert. Die Kinder-Notfallstationen seien bereits derart am Anschlag, dass im Winter ein Versorgungsengpass drohe. Dann, wenn die gängigen Viren grassieren und die Infektionen wieder zunehmen. Davor warnte diese Woche die Fachgruppe Pädiatrie Schweiz in einem Communiqué. Beim Berner Inselspital schliesst man selbst einen «Kollaps des Systems» nicht aus, wie die «NZZ am Sonntag» berichtete. In der gesamten Deutschschweiz seien die Kindernotfälle zwischen 30 und 50 Prozent überbelegt.