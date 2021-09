Stadt Winterthur – Mehr Frauen in Führungspositionen Im oberen Kader der Stadt Winterthur ist jede dritte Person eine Frau. Der Anteil ist um rund drei Prozentpunkte gestiegen. Gregory von Ballmoos

Über 60 Prozent der Angestellten im Superblock sind weiblich. Foto: Enzo Lopardo

Im Januar 2018 forderte eine Motion im Grossen Gemeinderat eine ausgewogene Vertretung der Geschlechter auf den verschiedenen Führungsstufen der Stadt Winterthur. Der Stadtrat verankerte dies per 2019 als verbindliche Vorgabe im städtischen Personalrecht.

Nun hat die Stadt diese Vorgabe zum ersten Mal erfüllt. Per Ende 2020 betrug der Frauenanteil im oberen Kader 36,2 Prozent. Damit liegt er 3,5 Prozentpunkte über dem Vorjahr. Was nach einem grossen Sprung tönt, ist in der Realität eine Verschiebung von etwa zwei Stellen. «Das obere Kader bei der Stadt Winterthur umfasst rund 60 bis 70 Personen», sagt Pascal Hirt, Leiter des Personalamts.