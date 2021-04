Altersbereich in Winterthur – Mehr frische Luft für psychisch kranke Betagte Die Stadt zügelt im Alterszentrum Rosental die Wohngruppe für Menschen mit psychischen Erkrankungen ins Erdgeschoss. Die Bewohner, die ihre Station nicht frei verlassen dürfen, erhalten einen eigenen Garten. Michael Graf

Auf der Rückseite des städtischen Alterszentrums Rosental soll ein Garten für die Bewohnenden entstehen, die sonst nicht raus dürfen. Archivfoto: Madeleine Schoder

Rund 3,3 Millionen Franken investiert die Stadt Winterthur in die Aufwertung des städtischen Alterspsychiatrie-Angebotes. Das Geld kommt betagten Menschen zugut, deren Bewegungsradius stark eingeschränkt ist. In der Wohngruppe im Alterszentrum Rosental leben Menschen, die ihre Station nicht selbstständig verlassen dürfen, weil sie sich selbst gefährden könnten. Demenz stehe dabei nicht im Vordergrund, erklärt der Leiter Alter und Pflege der Stadt Winterthur, Markus Wittwer. Es seien Menschen mit langer Vorgeschichte an psychischen Leiden und Suchterkrankungen.