Winterthurer Musikfestwochen – Mehr Inklusion auf und vor der Bühne Am Sonntag wurde ein Konzert, das auch Menschen mit Behinderungen spielten, live in Gebärdensprache verdolmetscht. Das ist eines der Resultate weiterer Inklusionsbemühungen. Valérie Jost

1 / 6 Der Bündner Folk-Pop-Sänger Max Berend (auf der Bühne rechts) und das Tabula Musica Orchester sorgen für gute Stimmung auf dem Kirchplatz. Links auf der Bühne steht Lilly Kahler, die das Konzert in Gebärdensprache verdolmetscht. Foto: Enzo Lopardo

«Wie geht ‹Und jetzt klatscht alle!› auf Gebärdensprache?», fragt Musiker Max Berend am Sonntagnachmittag an den Musikfestwochen (MFW). Die Gebärdendolmetscherin Lilly Kahler des Vereins Mux, die neben ihm auf der Kirchplatz-Bühne steht, macht es vor: Nicht so – sie streckt die Hände auf Hüfthöhe vor sich aus und macht etwas lustlose Jazz Hands – und auch nicht so – sie hebt die Hände etwas höher und bewegt sie etwas schneller – sondern so! Sie streckt die Hände hoch in die Luft und schüttelt sie ekstatisch. Das Publikum stimmt in die Gebärde mit ein, ob hörend oder gehörlos, ein Teil klatscht klassisch mit den Händen.

Nicht nur im Publikum, sondern auch auf der Bühne stehen Menschen mit Behinderung: Max Berend tritt seit gut einem Jahr gemeinsam mit dem Tabula Musica Orchester auf, das je zur Hälfte aus Menschen mit und ohne Behinderung besteht. Berends Songs des Albums «She, the Sea» wurden dafür extra neu arrangiert. Denn im Orchester sind auch musiktechnologische Instrumente wie Soundbeam vertreten. Dank Sensoren gibt dieses die Handbewegungen, die der oder die Musizierende in der Luft macht, als Klang wieder. Somit ist es wie ein Theremin berührungsfrei spielbar. Und wirkt auf der Bühne wunderbar: Ein Soundbeam-Solo des Orchestermusikers Lukas Schmidt löst Begeisterung auf dem Kirchplatz aus, wo sich nach Konzertbeginn schnell rund 80 Leute versammeln.

Neues Ressort für mehr Inklusion

Das doppelt inklusive Konzert ist ein Ergebnis der Bemühungen des Organisationskomitees, die MFW noch mehr Leuten zugänglich zu machen. Ein live in Gebärdensprache verdolmetschtes Konzert gab es zwar bereits letztes Jahr, als der Zürcher Reggae-Musiker Phenomden auftrat. Als Teil des freiwilligen OK der MFW neu gegründet wurde aber etwa das Ressort Kulturbegleitung, an das man sich bei speziellen Bedürfnissen wenden kann. So sind am Konzert auch die Kulturbegleiterinnen Demi Graf und Agatha Kupper dabei: Sie beherrschen die Gebärdensprache und stehen für Fragen und Unterstützung bereit.

Auch wurde die hindernisfreie Bühne in die Mitte der Steinberggasse verlegt. «Letztes Jahr lag sie seitlich vor der Bühne hinter einem für Events abgesperrten Bereich. Das war für viele eine Hürde», erklärt Kulturbegleitungs-Leiterin Katja Bächli. Nun sei die Tribüne besser zugänglich und auch weniger laut beschallt. Hier helfen Mitglieder des Ressorts etwa behinderten Personen beim Holen von Essen. Dafür liegen auf der Tribüne laminierte Übersichten bereit: eine in der Version der Essensstände selbst und eine in einfacher Sprache.

Die hindernisfreie Tribüne bietet eine gute Aussicht auf die Steibi-Bühne, wird aber dieses Jahr weniger intensiv beschallt und ist zugänglicher. Foto: Enzo Lopardo

Für alle, denen das sonstige Programm zu viel ist, wurde zudem das Konzept der «Relaxed Performances» im Gewerbemuseum über Mittag überarbeitet. Laut Katja Bächli sind neurodiverse Menschen angesprochen, aber auch alle, die einfach etwas weniger Trubel möchten. Die Auftritte sind reizarm, sprich ohne Blitzlicht oder abrupte Musikwechsel, und am Eingang liegen motorische Spiele bereit.

Doch es gibt auch weniger sichtbare Massnahmen. Lotta Widmer, bei den MFW verantwortlich für Partnerschaften und Nachhaltigkeit, erklärt: «Wenn man einmal damit beginnt, einen solchen Grossevent zugänglicher zu machen, fällt plötzlich an sehr vielen Punkten Arbeit an.» Das beginne bei kleineren Dingen wie Kabeltunnels, damit diese nicht zu Stolperfallen werden, und gehe bis zur Überarbeitung der Webseite, um auf die Angebote aufmerksam zu machen.

Auf dem Kirchplatz haben Max Berend und das Tabula Musica Orchester soeben das letzte Lied gespielt. Das Publikum klatscht und zeigt die Applausgebärde, Rufe nach einer Zugabe werden laut. Die Dolmetscherin entschuldigt sich: Zugaben seien nicht möglich, die nächste Band muss sich vorbereiten. Lotta Widmer nennt einen weiteren Grund: die Kosten. Da die Dolmetscherin für jedes Lied bis zu sechs Stunden Vorbereitungszeit braucht und die Verdolmetschung so rund 5000 Franken kostet, liegen spontane Zugaben nicht drin. Finanziert wird der Betrag unter anderem durch die «Support Culture»-Aktion der Migros, bei der die MFW spezifisch für dieses Konzert Geld sammelten.

Sie haben das Konzert genossen (von oben nach unten, in Reihen von links nach rechts): Roman Schäfli und Begleiterin, Fritz Rufer, Angela Matranga, Saban Sabani und Bernhard Hofmann. Foto: Enzo Lopardo

Dass sich der Aufwand lohnt, zeigen viele strahlende Gesichter nach dem Konzert. Angela Matranga schwärmt: «Ich war schon an einigen solchen Konzerten, und es ist immer unterschiedlich. Heute hat es mir sehr gut gefallen, ich habe sogar mitgesungen.» Nun gehe sie nach Hause, um «alles nochmals Revue passieren zu lassen». Saban Sabani erlebte eine Verdolmetschung dagegen zum ersten Mal mit: «Als Schwerhöriger konnte ich sowohl die Musik als auch die Gebärden mitverfolgen, das war sehr schön.»

Sabani wohnt im Gehörlosendorf der Stiftung Schloss Turbenthal. Hier arbeitet seit kurzem Bernhard Hofmann, der für das Konzert ebenfalls nach Winterthur gekommen ist. Auch ihn als Hörenden hat es berührt: «Die Verdolmetschung ist faszinierend und hat meine Motivation nochmals verstärkt, die Gebärdensprache besser zu lernen.»

