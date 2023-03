Neuer Berufsauftrag im Kanton Zürich – Mehr Lohn, weniger Stunden, höhere Pensen – so sollen Lehrpersonen entlastet werden Die Zürcher Bildungsdirektion macht konkrete Vorschläge, um die Situation von Lehrpersonen zu verbessern. Der Lehrerinnen- und Lehrerverband ist nicht zufrieden – sieht in den Vorschlägen aber einen Schritt in die richtige Richtung. Sascha Britsko

Bildungsdirektorin Silvia Steiner schlägt konkrete Änderungen vor. Wird sie diese im Kantonsrat durchbringen können? Foto: Moritz Hager

Bildungsdirektorin Silvia Steiner hat den Berufsauftrag für Lehrpersonen überarbeitet. In der am Donnerstag veröffentlichten Medienmitteilung wird konkret geschildert, was die Bildungsdirektion geplant hat, um die Situation der Lehrerinnen und Lehrer zu verbessern.