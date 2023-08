Mehr Morgenruhe in Flaach – Wegen Morgengeläut kommt Kirchenpflege Anwohnern entgegen In Flaach läutet die Kirche nicht mehr um 5.30 Uhr. Damit wird einem Wunsch aus der Nachbarschaft entsprochen, die sich mehr Ruhe am frühen Morgen wünscht. Markus Brupbacher

Blick auf die Kirche von Flaach, die bislang um 5.30 Uhr läutete. Foto: Madeleine Schoder

In Flaach läutet die Kirche am Morgen um 5.30 Uhr. Dieses Morgengeläut führte letztes Jahr zu Beschwerden von Anwohnern. Nun teilt die Kirchenpflege mit, dass sie das Geläut abstellt. «Diese Entscheidung wurde aus Rücksicht auf diejenigen getroffen, die sich durch das Glockengeläut in ihrer Nachtruhe gestört fühlen», schreibt Kirchenpflegepräsidentin Andrea Gasser in einer Mitteilung.

Kirchenglocken hätten in den Dörfern eine lange Tradition und seien ein «wichtiger Bestandteil des kirchlichen Lebens und Teil unserer Schweizer Kultur», schreibt Gasser weiter. Die Glocken würden die Gläubigen zum Gottesdienst rufen und an wichtige Ereignisse im Kirchenjahr erinnern. «Dennoch ist sich die Kirchenpflege bewusst, dass das Geläut für einige Anwohnerinnen und Anwohner frühmorgens eher belastend ist.»

Man wolle eine gute Nachbarschaft pflegen und die Bedürfnisse der Anwohnenden respektieren. Die Meinungen zu Kirchenglocken würden weit auseinandergehen. Doch die Kirchenpflege hält fest, dass das Morgengeläut «auf unser kirchliches Leben keinen wesentlichen Einfluss hat». Anders sei das beim Geläut zum Beispiel vor einem Gottesdienst. «So gewichten wir das Bedürfnis nach Nachtruhe höher als das Bedürfnis nach der Tradition des Morgengeläuts um 5.30 Uhr.»

Man sei sich bewusst, betont die Kirchenbehörde, dass das morgendliche Geläut «auch vermisst werden wird, wenn es verstummt». Und auch, dass es sich bei den Anwohnern, die sich beschwert haben, um eine Minderheit handle. «Dennoch ist es der Kirchenpflege ein Anliegen, auf die Bedürfnisse dieser Menschen einzugehen und ihnen einen erholsamen Schlaf zu ermöglichen.»

