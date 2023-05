Kolumne Stadtverbesserin – Mehr Mut zum Herumschieben Mindestlohn, Tanzfest und jetzt auch noch Cargovelos: In der Grossstadt bleibt nichts dort, wo es ist. Valérie Jost

So sollte es auch in der KVA aussehen: Techno-Rave in der Eishalle Deutweg im März 2005. Foto: Heinz Diener

In Winterthur wird im Moment herumgeschoben, was das Zeug hält. Wegen des Velofrühlings und des Mottos Cargovelos verschieben die Zweirad-Ungetüme Mate-Lieferungen, Zügelkisten oder robuste Kinder hin und her. Beim Tanzfest verschiebt Jung und Alt das eigene Gewicht vom einen Bein auf das andere. Und sogar der Mindestlohn soll verschoben werden, in die Höhe von 23 Franken brutto pro Stunde.

Die Stadtverbesserin sieht darin aber erst den Anfang. Wo bleibt die kreative Anarchie in der links regierten Kulturstadt?

Techno-Rave in der KVA

So klingt der Vorschlag des Stadtrates, Veranstaltungen aus der Altstadt in die Lokstadt zu verschieben, nur langweilig. Wer einmal die Gebäudefassaden in den Neubaugebieten der Stadt gesehen hat, weiss, dass da niemand tanzen will. Wenn schon, sollten die Veranstaltungen in die Kehrichtverbrennungsanlage verlegt werden. Dort ist bald Platz, weil die Gemeinden der Region weniger Abfall liefern wollen. Eine von zwei Ofenlinien kann abgestellt werden.

Die KVA ist jetzt also auch selbst gebeutelt. Mit ihrem Industrial-Chic böte sie aber die perfekte Kulisse für einen dieser gehypten Techno-Raves, wie sie heute im Stadtpark und bald auch auf dem Turmareal stattfinden. Der Stadtverbesserin schweben für die KVA-Party futuristisch angehauchte, sehr schicke DIY-Kostüme aus Abfallsäcken vor.

Man könnte aber auch grösser denken. Praktischerweise liegt die KVA schon an der Schiene; warum also nicht noch viel mehr Material herumschieben? Mit den Einnahmen aus der Party könnte man gleich allen Abfall per Bahn an die Nachbargemeinden liefern. Die können ihn ja offenbar günstiger entsorgen. Dann würde die ganze KVA leer und Winterthur hätte in den Räumen mit den grossen Röhren und den abgestellten Öfen Platz für die ganze Altstadt mit all ihrem Lärm. Damit wären auch gleich zig Nachbarschaftsprobleme gelöst und viele weitere verhindert, da die Bewohnerinnen und Bewohner der Lokstadt nie über Eventlärm klagen würden.

