Postfiliale Feuerthalen geschlossen – Mehr Päckli, aber weniger Kunden in den Postfilialen In den letzten Wochen ist die Kundenfrequenz in den Postfilialen um bis zu 40 Prozent gesunken. Nicht alle bleiben deshalb offen. Eva Wanner

Die Post kann aus verschiedenen Gründen nicht mehr alle Filialen offen halten. Marcel Bieri

Seit Freitag ist die Postfiliale in Feuerthalen geschlossen. Vorübergehend, wie es auf der Website der Gemeinde heisst. Die Nachfrage bei der Medienstelle der Schweizerischen Post bringt eine Erklärung: «Der Bundesrat hat Geschäfte geschlossen und die Bevölkerung aufgefordert, zu Hause zu bleiben und Abstand zu halten. Das wirkt sich direkt auf die Filialen der Post aus: Immer weniger Kunden erledigen Postgeschäfte in den Filialen.» Die Kundenfrequenz habe in den vergangenen Wochen um bis zu 40 Prozent abgenommen.