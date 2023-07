Verkehr in Wiesendangen – Mehr Parkplätze sollen Wildparkierer bei der Badi bändigen An heissen Tagen herrscht rund um das Schwimmbad Wiesendangen ein Parkierchaos. Nun hat der Gemeinderat temporäre Parkplätze auf der Attikerstrasse angeordnet. Jonas Gabrieli

Das Schwimmbad Büel aus der Vogelperspektive. Links unten sind die fix markierten Parkplätze sowie die Attikerstrasse zu sehen. Foto: Madeleine Schoder

Das Schwimmbad Büel in Wiesendangen, lauschig am Hügel gelegen und von Bäumen umgeben, ist an Sommertagen sehr beliebt. Wie gross der Andrang ist, lässt sich jeweils an den vielen parkierten Autos ablesen. Sie drängen sich nicht nur auf den markierten Feldern entlang der Schwimmbadstrasse, sondern auch wild parkiert auf der Attikerstrasse. Dass viele Besucherinnen und Besucher mit dem Auto anreisen, ist in der weitläufigen Gemeinde mit ihren elf Aussenwachten wenig überraschend. Im letzten Jahr kamen weitere Gäste aus dem Thurgau dazu: Das Freibad in Frauenfeld ist seit Herbst 2021 wegen Umbaus geschlossen. «Wir merken, dass seither mehr auswärtige Gäste kommen», sagt Gemeindeschreiber Martin Schindler.