Spitex in Winterthur – Mehr Spitex-Einsätze im Corona-Jahr Die Nachfrage bei der Spitex hat im Jahr 2020, das von Corona geprägt war, stark zugenommen. Diese schliesst das Geschäftsjahr mit einem Plus ab. Elisabetta Antonelli

Die Spitex erbrachte 2020 markant mehr Leistungen als im Vorjahr. Symbolfoto: Gaëtan Bally (Keystone)

2020 war ein besonderes Geschäftsjahr für Alter und Pflege. Im Bericht, den die Stadt letzte Woche veröffentlichte, sticht vor allem die grosse Nachfrage nach Spitexleistungen hervor. Wegen der Engpässe in den Spitälern wurden Patientinnen und Patienten offenbar rascher entlassen. Die städtische Spitex leistete im vom Corona geprägten Jahr 220’641 Pflegeeinsätze und 43’946 hauswirtschaftliche Einsätze. Das sind 13 beziehungsweise 5 Prozent mehr als im Vorjahr.

Plus von 1,8 Millionen

Die Spitex ermöglicht den Klientinnen und Klienten laut der Stadt, länger in ihrem eigenen Zuhause zu leben. Die grosse Nachfrage habe zu einem guten Jahresergebnis geführt; es resultierte ein Plus von 1,8 Millionen Franken. Laut Markus Wittwer, Leiter Bereich Alter und Pflege, wird dieses Plus genutzt, «um in Zukunft einen allfälligen schlechteren Geschäftsverlauf ausgleichen zu können». Die städtische Spitex als Eigenwirtschaftsbetrieb sei angehalten, eine Betriebs- und Schwankungsreserve zu bilden. Diese werde mit der entsprechenden Einlage gewährleistet. Entsprechend der steigenden Nachfrage wurden laut Wittwer die personellen Ressourcen aufgestockt. Insgesamt gab es ein Plus von 2,1 Vollzeitstellen im Jahr 2020 im Vergleich zu 2019.