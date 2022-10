Bolsonaro-Anhänger in Brasilien – «Mehr Waffen bedeuten mehr Sicherheit» Stürzen bewaffnete Bolsonaro-Supporter das Land ins Chaos, wenn der Präsident die Wahl verliert? Ein Besuch im Schiessverein «Mil Armas». Simon Widmer aus Nova Iguaçu

«Nur Spass»: Rogério Cusatis zeigt das Zielblatt, auf dem Präsidentschaftskandidat Lula abgebildet ist. Foto: Simon Widmer

In einem unspektakulären Gebäude in Nova Iguaçu geht es dem brasilianischen Präsidentschaftskandidaten Luiz Inácio Lula da Silva an den Kragen. Rogério Cusatis, tätowierte Arme, kurze Hosen in Militärfarben, T-Shirt mit «Veteran»-Druck auf dem Rücken und Brasilienflagge auf den Ärmeln, lädt seine Waffe am Schiessstand und zielt. Klick, klack, peng. Das Zielblatt mit Lulas Gesicht in der Mitte ist durchlöchert. Cusatis lacht. Nach dem Schuss macht der 49-Jährige noch einen Videocall, das Handy in der linken, die Pistole in der rechten Hand.