Gerichtsurteile zu Berg am Irchel – Mehr Wohnungen im Dorf: Gemeinderat und Genossenschaft geben auf Einfamilienhäuser gibt es im überalterten Berg am Irchel viele, Wohnungen wenige. Ein Bauprojekt für ein Mehrfamilienhaus ist vorerst gescheitert. Markus Brupbacher

Anstelle dieser alten Scheune – Dröschschüür genannt – sollte eigentlich ein Mehrfamilienhaus entstehen. Doch daraus wird nun nichts. Foto: Madeleine Schoder

Im Zürcher Weinland leben überdurchschnittlich viele alte Menschen. Bis ins Jahr 2040 soll rund die Hälfte der Weinländer Bevölkerung älter als 65 sein, was etwa zehn Prozent mehr sind als im kantonalen Durchschnitt. Besonders überaltert ist Berg am Irchel. Und fast 55 Prozent des Wohnungsbestandes sind dort Einfamilienhäuser, was ein sehr hoher Wert ist. Daraus ergibt sich punkto Verjüngung der Bevölkerung folgendes Problem: Wenn eines Tages vermehrt Familien mit Kindern in diese Häuser einziehen sollen, dann müsste es für die ausziehenden älteren Menschen im Dorf genügend kostengünstige Alterswohnungen geben.