Covid-19-Krise in Winterthur – Mehrere Corona-Todesfälle am Kantonsspital Am Kantonsspital Winterthur sind in den letzten Tagen drei weitere Personen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Thomas Münzel

Nach wie vor werden am Kantonsspital Winterthur zwölf Corona-Patienten stationär betreut. Madeleine Schoder

Am 9. April hatte das KSW den ersten Todesfall im Zusammenhang mit der Lungenerkrankung Covid-19 bestätigt. Es handelte sich damals um einen hochbetagten Mann mit Vorerkrankungen. Am Mittwoch wurden nun neue Todesfälle bekannt. Laut KSW-Sprecher André Haas sind in den vergangenen Tagen drei weitere Personen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Genauere Angaben zu den einzelnen Fällen machte er nicht.