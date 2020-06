Brandstiftung in Winterthur – Mehrere Fahrzeuge der Post gehen in Flammen auf In der Nacht auf Freitag sind mehrere Fahrzeuge der Post Winterthur ausgebrannt. Die Polizei spricht von Brandstiftung und sucht Zeugen.

Grosser Sachschaden in Winterthur: Mehrere Fahrzeuge der Post haben gebrannt. (26. Juni 2020) BRK News Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Leser-Reporter Auch das Postgebäude selbst wurde beschädigt. BRK News 1 / 8

In der Nacht auf Freitag hat es bei der Schweizerischen Post in Winterthur ZH gebrannt. Mehrere Fahrzeuge standen in Flammen, auch das Postgebäude in Winterthur Grüze wurde beschädigt. Gegen 1 Uhr erreichten die ersten Bilder und Videos von Leser-Reportern die Redaktion.

Laut einer Mitteilung der Polizei geht diese von Brandstiftung aus. Sie sucht nach Zeugen. Es soll ein Sachschaden in der Höhe von mehreren hunderttausend Franken entstanden sein.

( chk )