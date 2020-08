Ermittlungen in Winterthur – Mehrere illegale Arbeiter aus Thailand entdeckt Im Juni fand in einem Thai-Shop mitten in Winterthur eine Razzia statt. Eine vorbestrafte Drahtzieherin sitzt noch immer im Gefängnis. Die Ermittlungen dauern an. Mirko Plüss

Ohne Bewilligung in der Küche und im Laden ausgeholfen: Mehrere Illegale aus Thailand werden nun verurteilt. Foto: Marc Dahinden

Am frühen Morgen des 11. Juni klopften Ermittler der Kantonspolizei an die Tür eines Thai-Shops in einem Winterthurer Quartier. Die Polizeibeamten hatten im Rahmen eines Strafverfahrens einen heissen Tipp bekommen.