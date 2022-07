Grossaufgebot der Polizei – Mehrere Opfer nach Schüssen in Einkaufszentrum in Kopenhagen In einem Einkaufszentrum in Kopenhagen sind Schüsse gefallen. Mehrere Menschen seien getroffen worden, teilte die Polizei mit. UPDATE FOLGT

In einem Einkaufszentrum in Kopenhagen sind Schüsse gefallen. Foto: Keystone

In einem Einkaufszentrum in Kopenhagen sind am Sonntag Schüsse gefallen. Mehrere Menschen seien getroffen worden, teilte die Polizei im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Die Polizei habe massive Verstärkung in das grosse Einkaufszentrum Fields geschickt, das im Stadtteil Amager zwischen dem Zentrum der dänischen Hauptstadt und dem Flughafen liegt. «Wir sind immer noch präsent, es sind Schüsse gefallen und mehrere Menschen wurden getroffen», heisst es im Tweet der Polizei.

Wie viele Menschen verletzt wurden und ob es Tote gibt, war zunächst unklar. Die Polizei war mit einem Grossaufgebot im Einsatz. Das Einkaufszentrum befindet sich in der Nähe des Kopenhagener Flughafens Kastrup, schreibt

AFP/ij

