Wahlen 2022 in Wiesendangen – Mehrere Rücktritte bekannt gegeben Nachdem im Mai 2021 drei Gemeinderatsmitglieder ihre Rücktritte bekannt gaben, legen nun auch Mitglieder aus anderen Behörden ihr Amt nieder. Fabienne Grimm

Verschiedene Behördenmitglieder verlassen die Gemeinde auf die nächste Legislaturperiode. Bild: Madeleine Schoder

Bereits im Mai kündigte die Gemeinde Wiesendangen an, dass die Gemeinderäte Brigitte Boller (EVP), Stefan Nigg (parteilos) und Zuzana Wyss (CVP) an den Erneuerungswahlen im Frühjahr 2021 nicht mehr antreten werden. Nun ist klar: Es kommt auch in anderen Gemeindebehörden zu Rücktritten.

Wie die Gemeinde mitteilt, verlässt Hubert Herger (parteilos) die Schulpflege aus beruflichen Gründen. Herger war unter anderem für die Kommunikation der Schulpflege verantwortlich. Auch in der Rechnungsprüfungskommission (RPK) der Gemeinde werden Plätze frei: RPK-Präsident Daniel Allenspach (FDP), Markus Mathis (CVP), Oliver Schnyder (parteilos) und Alexander Temperli Bürgis (parteilos) legen ihr Amt nieder.