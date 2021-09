Corona-Demo in Winterthur – Mehrere Tausend demonstrierten in der Altstadt Die Kundgebung richtete sich gegen die Corona-Politik des Bundes und trug Züge eines Volksfests. Helmut Dworschak

Am Samstag haben sich mehrere Tausend Personen auf dem Neumarkt getroffen, um gegen die Corona-Politik des Bundesrats zu demonstrieren. Foto: PD

Früh füllte sich am Samstagnachmittag der Neumarkt in der Winterthurer Altstadt. Dort versammelten sich die Gegner der Corona-Politik des Bundes zu einem Umzug mit anschliessenden Reden. Das Publikum war bunt gemischt: Alte und Junge, Frauen wie Männer. Viele hatten selbst gemachte Plakate dabei. Um halb zwei wurde es schon eng auf dem Platz, eine Maske trug niemand. Wegen des schönen Wetters war die Altstadt generell sehr gut besucht.

Die Demonstrierenden marschierten entlang der Technikumstrasse zur Alten Kaserne und von da aus via General-Guisan- u nd Stadthausstrasse zurück zum Neumarkt. Foto: Enzo Lopardo

«It is not what it seems» (Es ist nicht, was es zu sein scheint) stand auf dem Karton, den sich eine Frau um den Hals gehängt hatte. Unter den vielseitigen Wahrheiten befanden sich auch Rezepte. So montierte sich ein Paar gegenseitig eine Tafel auf den Rücken, auf der zu lesen war: «Immunsystem stärken durch Tanzen». Oft kam das Wort «Freiheit» vor, und sehr häufig war der Ruf nach «Liberté» zu hören. Verschwörungstheorien waren gut vertreten: Die Corona-Epidemie diene als «Masterplan zur Errichtung einer digitalen Diktatur», hiess es. Andere verknüpften Corona mit dem neuen Mobilfunkstandard 5G oder den «Finanz-Hochadel» mit Pädophilie.