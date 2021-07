Schweden – Mehrere Tote bei Absturz von Kleinflugzeug Nach dem Start eines Kleinflugzeugs nordwestlich von Stockholm ereignete sich ein Unglück. Es waren neun Menschen an Bord.

Das Unglück ereignete sich rund 160 Kilometer nordwestlich von Stockholm. Screenshot Google Maps

Ein von Fallschirmspringern genutztes Kleinflugzeug mit neun Menschen an Bord ist in Schweden abgestürzt. Es habe «mehrere Tote» gegeben, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstagabend mit. Ein Insasse sei mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden.

Das Unglück ereignete sich den Angaben zufolge vermutlich beim Start der Maschine auf einem Flughafen rund 160 Kilometer nordwestlich von Stockholm. An Bord waren acht Fallschirmspringer und der Pilot.

AFP/chk

