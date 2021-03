Boulder, Colorado – Zehn Tote bei Schiesserei in US-Supermarkt In einem Supermarkt im US-Bundesstaat Colorado sind mehrere Menschen durch Schüsse ums Leben gekommen – darunter ein Polizist. Die Sicherheitskräfte haben einen Verdächtigen festgenommen.

Mehrere Menschen sind durch Schüsse in einem Supermarkt in Colorado getötet worden. Eine Person sei in Gewahrsam, sagte der Polizeikommandant der Stadt Boulder, Kerry Yamaguchi. AFP

Bei dem Schusswaffenangriff in einem Supermarkt im US-Bundesstaat Colorado sind nach Angaben der Polizei mindestens zehn Menschen getötet worden. «Wir wissen von mindestens zehn Todesopfern», sagte die Chefin der Polizei in Boulder, Maris Herold. Unter den Getöteten sei auch ein Polizeibeamter. Ein Verdächtiger sei verletzt worden und befinde sich in Gewahrsam.

Der Angreifer hatte am Nachmittag in einem Supermarkt in der rund 50 Kilometer westlich von Denver gelegenen Stadt Boulder das Feuer eröffnet. Die Polizei rückte mit einem Grossaufgebot an. Auf einem live übertragenen Internetvideo war zu sehen, wie die Beamten einen offenbar blutüberströmten Mann abführten. Polizeichef Yamaguchi äusserte sich aber nicht dazu, ob es sich bei ihm um den festgenommenen Verdächtigen handelte.

