US-Bundesstaat Indiana – Mehrere Tote nach Schüssen in Einkaufszentrum In Greenwood im US-Staat Indiana sind am Sonntagnachmittag Schüsse gefallen. Es ist noch unklar, ob der Schütze unter den Toten ist.

In einem Einkaufszentrum im US-Bundesstaat Indiana sind Schüsse gefallen – mindestens zwei Menschen sind ums Leben gekommen. «Ich weiss nicht, ob der Schütze verstorben ist oder nicht, aber wir suchen im Moment nach niemandem und es gibt keine anhaltende Bedrohung der öffentlichen Sicherheit», sagte ein Vertreter der Polizei am Sonntagabend. Mehrere Menschen würden mit Verletzungen im Krankenhaus behandelt. Der Vorfall ereignete sich am Sonntagnachmittag in einem Einkaufszentrum in der Stadt Greenwood. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Örtliche Medien hatten zuvor berichtet, der Schütze sei unter den Todesopfern.

«Wir sind erschüttert über einen weiteren Vorfall dieser Art in unserem Land, in unserer Stadt», sagte der Polizeivertreter. In den USA kommt es immer wieder zu tödlichen Vorfällen mit Schusswaffen. Erst vor zwei Wochen hatte ein 21-Jähriger bei einer Parade zum Unabhängigkeitstag in einem Vorort von Chicago das Feuer eröffnet und sieben Menschen getötet. In den USA tobt eine Debatte um strengere Waffengesetze – in zahlreichen Bundesstaaten sind die Regelungen sehr lax.

SDA/chk

Fehler gefunden?Jetzt melden.