Grosseinsatz in Heidelberg – Mehrere Verletzte an Universität – Angreifer tot Auf dem Gelände der Heidelberger Universität nördlich von Stuttgart soll eine Person mehrere Menschen verletzt haben. UPDATE FOLGT

Grosseinsatz der Polizei auf dem Gelände der Heidelberger Universität. Foto: R. Priebe / DPA (Keystone)

In Heidelberg hat ein Einzeltäter laut Polizei am Montag mehrere Menschen in einem Hörsaal mit einer «Langwaffe» verletzt. Der Täter sei inzwischen tot, erklärte die Polizei weiter. Im Gebiet Neuenheimer Feld, wo sich die Tat ereignete, ist die Polizei im Grosseinsatz. Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt.

Der Angreifer soll nach dpa-Informationen selbst Student gewesen sein. Der Mann, der am Montagmittag in einem Hörsaal der Universität um sich schoss, habe nach ersten Erkenntnissen keine politischen oder religiösen Motive gehabt, hiess es in Sicherheitskreisen. Er habe mehrere Langwaffen – das sind Schusswaffen, die ausgeklappt mehr als 60 Zentimeter lang sind – bei sich gehabt und soll sich schliesslich selbst erschossen haben.

Auf dem Campus im Stadtteil Neuenheim am nördlichen Neckarufer befinden sich vor allem naturwissenschaftliche Fakultäten der Universität, Teile des Universitätsklinikums und der Botanische Garten.

Die Polizei gab bekannt, dass sie weiter «mit starken Kräften vor Ort» sei. Autofahrer wurden gebeten, den Stadtteil weiträumig zu umfahren, damit Rettungs- und Einsatzkräfte freie Fahrt hätten.

Die Universität forderte ihre Studierenden per E-Mail dazu auf, derzeit nicht zum Neuenheimer Feld zu kommen, berichtet der Sender SWR.

SDA/AFP/red

