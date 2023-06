Bahnhofplatz Andelfingen – Mehrfach geschützter Schuppen liegt der Gemeinde wie ein Stein im Magen Der alte Güterschuppen beim Andelfinger Bahnhof steht im Weg, der Gemeinderat hätte ihn am liebsten weg. Doch für die SBB ist der graue Bau unantastbar. Markus Brupbacher

Würde der alte Güterschuppen am Bahnhof Andelfingen entfernt, entstünde mehr Platz für die Postautos. Foto: Madeleine Schoder

Dem architektonischen Laien erschliesst sich nicht ohne weiteres, wieso der alte Güterschuppen beim Bahnhof Andelfingen erhaltenswert ist. Als gedeckter Veloabstellplatz hat der Schuppen zwar eine Funktion. Aber seine Schutzwürdigkeit wirft Fragen auf. So zum Beispiel kürzlich an der Andelfinger Gemeindeversammlung. Der Grund: Um den engen Bahnhofplatz neu zu gestalten, wäre der Gemeinderat froh, wenn der Holzbau verschwinden würde oder an einem anderen Ort wieder aufgebaut werden könnte.