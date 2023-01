Stadtpolizei Zürich – Mehrheitlich positive Zwischenbilanz nach der Silvesternacht In der Nacht von Silvester auf Neujahr war die Stadtpolizei Zürich mit verschiedenen Einsätzen gefordert. Nach dem bisherigen Kenntnisstand verlief der «Silvesterzauber» aber friedlich.

Die Silvesternacht in Zürich verlief gestern Abend mehrheitlich friedlich. KEYSTONE

Nach zweijähriger coronabedingter Pause fand gestern Abend der «Silvesterzauber» in Zürich wieder statt. Mehrere zehntausend Personen besuchten das Festgelände und schauten sich das rund 20-minütige Feuerwerk an.

Wie die Stadtpolizei Zürich am Sonntag mitteilt, verlief die Veranstaltung aus polizeilicher Sicht mehrheitlich friedlich. Einige Leute zündeten Feuerwerk inmitten der Menschenmenge, obwohl im Vorfeld sowie auch am Anlass selber auf das Verbot hingewiesen wurde. In diesem Zusammenhang wurden mehrere Personen kontrolliert und verschiedene Feuerwerkskörper konnten sichergestellt werden.

Im Laufe des Abends wurden zwei Personen durch Feuerwerkskörper verletzt. Eine davon erlitt leichte Verletzungen, die Zweite musste in Spitalpflege gebracht werden.

Während der ganzen Nacht kam es immer wieder zu Meldungen wegen tätlicher Auseinandersetzungen. Gegen 00.30 Uhr wurde ein 20-jähriger Mann mit Schnittverletzungen am Bein und Kopf im Kreis 1 aufgegriffen. Auch er wurde zur weiteren Abklärung ins Spital gebracht. Die Ermittlungen zu diesem Vorfall wurden aufgenommen.



ahu

