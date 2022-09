Umstrittener Kredit in Zell – Mehrkosten für das Gemeindehaus bewilligt trotz Gegenstimmen Die Zeller Stimmberechtigten bewilligten weitere 830’000 Franken für die Modernisierung des Gemeindehauses. Auch die Aufstockung des Schulhauses Engelburg kann in die Planung. Nicole Döbeli

Im Büro der Zeller Einwohnerkontrolle bröckelte der Verputz und die Decke und wurde mit Schallplatten abgedeckt. Foto: Madeleine Schoder

Im Juni 2021 nahmen die Stimmberechtigten von Zell einen Kredit von 2,4 Millionen Franken an der Urne an, mit dem das Gemeindehaus in Rikon modernisiert werden sollte. Ein gutes Jahr später sind nun diverse Mehrkosten entstanden. Dafür verantwortlich seien die Teuerung, statische Massnahmen, Provisorien und angepasste Honorare. Die Gemeindeversammlung musste am Montag über zusätzliche 830’000 Franken befinden.