Festival in Winterthur – Mehrstimmig für mehr Stimmung Kinder- und Jugendchöre aus der ganzen Schweiz bringen die Stadt an zig Konzerten zum Singen und Schwingen. Am Donnerstag war der Auftakt. Till Hirsekorn

Endlich wieder zusammen singen, endlich wieder Konzerte geben, wie hier die Jugendchöre 1 und 2 des Konservatoriums Winterthur im Museum Oskar Reinhart. Foto: Madeleine Schoder



Über der Stadt tanzen seit Donnerstag die Noten: Das Schweizer Kinder- und Jugenchorfestival (SKJF) hat begonnen. «Winti» singt und hat dafür 48 Chöre aus der ganzen Schweiz eingeladen, von den Singknaben Solothurn bis zur Singschule Oberwallis. Gruppenweise kamen gestern Nachmittag die Kinderchöre am Hauptbahnhof an und rollten ihre Köfferchen beschwingt in Richtung Altstadt. An 15 verschiedenen Orten finden Konzerte statt. Im klassischen Rahmen wie der Kirche St. Peter und Paul, draussen wie in der Steinberggasse oder in den Foyers der Museen. Zum Beispiel des Museums Oskar Reinhart am Stadtgarten. Dort machte gestern Nachmittag der Chor des Konservatoriums Winterthur den Auftakt. «Sie sind stolz, dass das Festival in diesem Jahr in Winterthur stattfindet», sagt Chorleiter Philipp Klahm.